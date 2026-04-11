Майже чотири роки катувань і неволі: з російського полону визволили бійців "Азову"

З російського полону до України вдалося повернути бійців «Азову» / Фото: Денис Прокопенко у Facebook.

Із російського полону до України 11 квітня вдалось повернути 11 військовослужбовців 1-го корпусу Національної гвардії «Азов» та одного військовослужбовця бригади «Кара-Даг».

Про це повідомив командир 1-го корпусу НГУ «Азов», полковник Денис Прокопенко (позивний «Редіс»).

Прокопенко зазначив, що шлях додому для цих бійців був надважким. За його словами, захисники перебували в неволі майже чотири роки, де щодня стикалися зі страшними тортурами та нелюдським тиском.

«Друзі, я вітаю вас на рідній землі. Ви — приклад мужності, відваги та сталевої волі. Попереду на хлопців чекає довгоочікувана зустріч з близькими та реабілітація. Дякую всім, хто регулярно поповнює наш обмінний фонд, країнам, які надають майданчики для перемовин і сприяють обмінам, а також Президенту України, представникам МВС, СБУ, ГУР, «Асоціації родин захисників Азовсталі» і всім, хто залучений в процес обмінів», — зауважив Прокопенко.

Нагадаємо, 11 квітня відбувся новий обмін полоненими між Україною та агресоркою Російською Федерацією. З російського полону повернули 175 українських захисників, а також семеро цивільних громадян, які перебували у неволі від 2022-го.

Як повідомив перезидент України Володимир Зеленський, повернулися військові, які воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському, Курському напрямках, а також у Маріуполі та ЧАЕС.

