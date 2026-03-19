- Укрaїнa
- 129
- 2 хв
Майже половина дітей-біженців може не повернутися до України: тривожні результати опитування
Лише 30% українських дітей адаптувалися за кордоном.
Діти, які продовжують навчання в українських школах, більш схильні повертатися до України.
Про це свідчать результати опитування Центру економічної стратегії.
Результати дослідження показали, що біженці, які виїхали з дітьми, песимістично налаштовані щодо їхнього повернення додому. За оцінками батьків, 47% дітей не повернуться в Україну.
Найпесимістичніше оцінюють наміри повернення батьки дітей, які не вчаться в українських навчальних закладах. На противагу тим, хто продовжує здобувати освіту в Україні.
Серед основних проблем дітей за кордоном — труднощі у вивченні мови, сум за домом, розлука з рідними, труднощі в пошуку друзів, а також психологічні проблеми.
Лише 30% батьків відзначили, що у їхніх дітей немає суттєвих труднощів у новій країні.
Як сприяти поверненню дітей до України
У Центрі економічної стратегії переконані - щоб сприяти поверненню дітей до України, треба розширити можливості складання НМТ за кордоном, а також дозволити вступ на основі випускних іспитів у країні проживання з прозорим перерахунком балів у шкалу НМТ.
Також треба спростити та здешевити процедуру визнання дипломів, отриманих у країнах ЄС. Доцільно створити «білий список» університетів і максимально цифровізувати процес.
Необхідно зберігати зв’язок дітей з Україною — через українську освіту та вивчення українознавчих предметів, підтримку освітніх осередків за кордоном та організації офлайн-заходів.
Треба організовувати короткі поїздки до України та співпрацювати з урядами інших країн щодо включення українських предметів (наприклад, української мови як другої іноземної) до шкільних програм.
Нагадаємо, у країнах Європи обговорюють підходи, які можуть сприяти довшому перебуванню українських біженців. Зокрема, дедалі більше уваги приділяють їхньому працевлаштуванню.