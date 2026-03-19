Майже половина дітей-біженців може не повернутися до України: тривожні результати опитування

Українські біженці / © facebook.com/dmsu.gov.ua

Діти, які продовжують навчання в українських школах, більш схильні повертатися до України.

Про це свідчать результати опитування Центру економічної стратегії.

Результати дослідження показали, що біженці, які виїхали з дітьми, песимістично налаштовані щодо їхнього повернення додому. За оцінками батьків, 47% дітей не повернуться в Україну.

Найпесимістичніше оцінюють наміри повернення батьки дітей, які не вчаться в українських навчальних закладах. На противагу тим, хто продовжує здобувати освіту в Україні.

Серед основних проблем дітей за кордоном — труднощі у вивченні мови, сум за домом, розлука з рідними, труднощі в пошуку друзів, а також психологічні проблеми.

Лише 30% батьків відзначили, що у їхніх дітей немає суттєвих труднощів у новій країні.

Результати опитування / © Центр економічної стратегії

Як сприяти поверненню дітей до України

У Центрі економічної стратегії переконані - щоб сприяти поверненню дітей до України, треба розширити можливості складання НМТ за кордоном, а також дозволити вступ на основі випускних іспитів у країні проживання з прозорим перерахунком балів у шкалу НМТ.

Також треба спростити та здешевити процедуру визнання дипломів, отриманих у країнах ЄС. Доцільно створити «білий список» університетів і максимально цифровізувати процес.

Необхідно зберігати зв’язок дітей з Україною — через українську освіту та вивчення українознавчих предметів, підтримку освітніх осередків за кордоном та організації офлайн-заходів.

Треба організовувати короткі поїздки до України та співпрацювати з урядами інших країн щодо включення українських предметів (наприклад, української мови як другої іноземної) до шкільних програм.

Нагадаємо, у країнах Європи обговорюють підходи, які можуть сприяти довшому перебуванню українських біженців. Зокрема, дедалі більше уваги приділяють їхньому працевлаштуванню.