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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
4227
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1 хв

Майже половину України охопила повітряна тривога: що трапилося

Ворог атакував Україну безпілотниками.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН.ua

У ніч проти 21 квітня 2025 року росіяни атакували Україну ударними дронами.

Через це у багатьох областях України була оголошена повітряна тривога.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.

Оновлена інформація щодо руху ворожих ударних БпЛА:

  • БпЛА на сході Чернігівщини, курс — південно-західний (Київщина/Полтавщина);

  • БпЛА на Сумщині, курс — південно-західний (Полтавщина);

  • БпЛА на Харківщині, рухаються у бік Полтавької/Дніпропетровської областей;

  • БпЛА на Дніпропетровщині, південніше Павлограда, курс — довільний;

  • нові групи БпЛА на Запоріжжі, курс — північно-західний (на Дніпропетровщину).

Нагадаємо, що великоднє "перемир’я" закінчилося, а російський диктатор Володимир Путін не дав наказу для продовження.

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