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Майже половину України охопила повітряна тривога: що трапилося
Ворог атакував Україну безпілотниками.
У ніч проти 21 квітня 2025 року росіяни атакували Україну ударними дронами.
Через це у багатьох областях України була оголошена повітряна тривога.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.
Оновлена інформація щодо руху ворожих ударних БпЛА:
БпЛА на сході Чернігівщини, курс — південно-західний (Київщина/Полтавщина);
БпЛА на Сумщині, курс — південно-західний (Полтавщина);
БпЛА на Харківщині, рухаються у бік Полтавької/Дніпропетровської областей;
БпЛА на Дніпропетровщині, південніше Павлограда, курс — довільний;
нові групи БпЛА на Запоріжжі, курс — північно-західний (на Дніпропетровщину).
Нагадаємо, що великоднє "перемир’я" закінчилося, а російський диктатор Володимир Путін не дав наказу для продовження.