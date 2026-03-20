ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
845
Майже рік вважали зниклим безвісти: в одній з лікарень Сумщини знайшли бійця з Буковини

Воїн Руслан Михайлюк перебуває у військовому госпіталі з втратою пам’яті, частковою втратою зору, контузіями та іншими захворюваннями та пораненнями.

Світлана Несчетна
Руслан Михайлюк

Руслан Михайлюк / Фото: Заставнівська міська рада

В одній з лікарень Сумщини знайшли військового з Буковини Руслана Михайлюка, якого вважали зниклим безвісти з травня 2025 року. Чоловік проходить лікування після поранень та отримує медичну допомогу через хворобу.

Про це повідомили у Заставнівській міській раді.

Мешканець громади Михайло Турок розповів, що Руслан Михайлюк перебуває у військовому госпіталі з втратою пам’яті, частковою втратою зору, контузіями та іншими захворюваннями та пораненнями.

«Ці місяці були надзвичайно важкими для його родини, друзів і всієї громади — ми разом молилися, підтримували одне одного й не втрачали надії… Не знаємо всіх обставин і через що йому довелося пройти… Але знаємо головне — він живий. І це найцінніше», — написали в мерії.

Там додали, що звістка про перебування захисника стала «справжнім полегшенням і радістю для всієї громади». На Руслана очікує довгий шлях відновлення.

Раніше ми писали про те, як рідні за фото впізнали зниклого під Бахмутом бійця 46-річного Івана Івахіва з Тернопільскої області. Рідні відшукали воїна завдяки фото у соцмережах, що виклав небайдужий знайомий Івана. Боєць зник біля Бахмута наприкінці лютого. Внаслідок важкого поранення він втратив пам’ять і тому не шукав своїх рідних.

845
