У Конотопі розгорівся гучний скандал

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У Конотопі спалахнув гучний скандал довкола дій міської влади на тлі масштабної енергетичної кризи. Жителька Конотопа повідомила, що міський голова Артем Семеніхін викликав на неї поліцію лише через її коментар під дописом.

П’ять діб, поки місто залишалося повністю знеструмленим, мер, за свідченням конотопців, ігнорував звернення громадян.

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Про це повідомляють місцеві канали, а також ситуація розгортається у соціальних мережах.

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Скандал у Конотопі: міський голова викликав поліцію на жінку за гнівний коментар

Міський голова Конотопа викликав поліцію на жінку, яка написала гнівний коментар під його публікацією у Facebook.

Жінка написала коментар, зміст якого був таким, що щойно міський голова вийде до людей, його «порвуть як собака грілку». Після цього до жінки приїхала поліція.

Пізніше жінка повідомила, що написала меру вибачення в особисті повідомлення. Вона додала, що хотіла, аби Семеніхін вийшов до людей на очне спілкування, а не на «фейсбучне», адже чимало конотопців він заблокував через неприємні коментарі щодо своєї діяльності.

«Багато людей заблоковані, і ми не можемо бачити вас і напряму ставити вам питання. Тому я всього лиш попросила вас, будьте так люб’язні! Ніде я вам не погрожувала, тому викликати поліцію було марно. Я думаю, поліція це теж зрозуміла».

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Люди обурені підготовкою міста та роботою мера

Місцеві жителі почали у соцмережах вимагати, аби міського голову Артема Семеніхіна усунули від ВО «Свобода», а в місті зробили військову адміністрацію.

Жителі Конотопа звинувачують міського голову у провалі підготовки до зими. Оскільки в місті понад 5 днів немає світла, є також проблеми з водою та транспортом. Відкритих пунктів незламності не вистачає для мінімального задоволення потреб усіх жителів міста.

Для критичної інфраструктури в місті бракує генераторів. Люди також нарікають, що мер ігнорує звернення людей, а кошти цьогоріч витрачалися на бруківку, бордюри та декоративні дерева замість посилення енергостійкості та встановлення укриттів.

Місцевий канал «35 квартал Конотоп» опублікував відео, як працівники та керівництво транспортного управління перепродують комунальне пальне. Поліція та генпрокуратура на відео не відреагували.

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Також людей обурила поведінка мера в ефірі телебачення, де він зробив таку заяву:

«Так, усе гаразд. Є окремі люди, які не готові — пенсіонери, ще хтось. На вулиці холодно і продукти першої потреби не зіпсуються. Я ставлю деяким питання: „Де ваші діти?“ „А в мене там за кордоном син, донька за кордоном“. Я кажу: „Дай Бог їм здоров’я, так що вони вам не можуть з-за кордону прислати павербанк, щоб у вас холодильник працював?“», — сказав міський голова Конотопа.

«Ну тобто, у вас же є діти — хай допоможуть. Всі маємо зараз допомагати, а не чекати, коли мер приїде вам у розетку світла дасть. Ніби в мера тут вимикач є чи повна кишеня світла лежить, електроенергії. Ну таке, знаєте», — додав Семеніхін.

Що каже сам міський голова Конотопа

«Я був безпосередньо на об’єктах, які зазнали ворожого удару — вони фактично повністю зруйновані й не підлягають відновленню взагалі. Тому ситуація з електроенергією у нас критична. Інколи вдається вночі підключити лікарню, іноді виходить трохи ще водоканал. Все. Решта міста без світла», — розповів Семеніхін в інтерв’ю «Апострофу».

Також він додав, що місто має велику потребу у паливі для роботи генераторів.

«У нас потреба — 400 тонн палива на найближчий час. У нас закінчується дизель, і буквально вже завтра ми можемо залишитися без палива. І тут одразу постане питання роботи наших пунктів незламності, які працюють і споживають великий об’єм палива щодня. Я вже мовчу про наш транспорт. Велике питання й по заправці генераторів у котельнях, щоб забезпечити теплопостачання», — додав Семеніхін.

Мер закликав містян самостійно дбати про енергоавтономність, наголосивши, що під час повномасштабної війни йдеться про виживання, а не про комфорт.

Чи є світло у Конотопі

На пʼяту добу блекауту в місті стало відомо, що уряд відправить пальне до Конотопа, а бригади «Укренерго» розпочнуть якнайшвидше відновлення.

Станом на 29 жовтня у Конотопі працюють над відновленням електропостачання. Про це пишуть у «Сумиобленерго».

«Шановні жителі Конотопа та Конотопського району! Під час ремонтно-відновлювальних робіт можливі повторні відключення електроенергії, зокрема у споживачів, яким електропостачання вже відновили».

Зранку в «Укренерго» повідомили, що світло до конотопців повернулося.

«Усі споживачі в Конотопі знову зі світлом. Наразі електроенергія подається почергово. Порядок та черговість її подачі регулюють енергетики».

Київ теж може лишитися без світла на кілька днів як Конотоп

Нагадаємо, Київ та інші українські міста ризикують зіткнутися з тривалими відключеннями електроенергії на кілька діб за сценарієм Конотопа, який після російського удару на п’ять днів залишився без світла.

Про це заявив народний депутат від «Слуги народу» Сергій Нагорняк. За його словами, наслідки нових атак залежать від захищеності критичних об’єктів, а ситуація у населених пунктах суттєво відрізняється залежно від наявності захисних споруд для енергетичного обладнання.

Водночас у Чернігові ситуація має бути кращою, оскільки після попередніх тривалих відключень «Укренерго» та підрядники швидко збудували захисні споруди для місцевих трансформаторів струму та реле.

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