Майже стовідсотковий результат: військовий експерт оцінив роботу винищувачів F-16

Винищувач F-16 / © Associated Press

Західні винищувачі стали ключовим елементом захисту українського неба від крилатих ракет, але Україна активно працює над тим, щоб мати можливість завдавати ударів у відповідь власною зброєю.

Про це розповів генерал-лейтенант у відставці та ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко в ефірі «Українського радіо».

Феноменальна точність F-16

Коментуючи відбиття атаки в ніч проти 23 грудня, генерал наголосив на вирішальній ролі авіації. За словами представника Повітряних сил Юрія Ігната, саме пілоти F-16 перехопили майже всі крилаті ракети ворога: збили 34 із 35 цілей.

«Ми бачимо, наскільки ефективно F-16 відпрацювали… Винищувачі — це складова системи ППО по крилатих ракетах, і вона найбільш ефективна: швидкість по цілі, бортова зброя застосовується», — пояснив Романенко.

Водночас він зауважив, що для стабільного результату Україні потрібно вирішити питання з постачанням ракет класу «повітря-повітря» та підготовкою більшої кількості пілотів.

«Товстий Нептун» і «Фламінго»

Генерал також розкрив деталі розвитку вітчизняної ракетної програми. За його словами, Україна вже має напрацювання, які дозволяють діставати ворога на великих відстанях.

Еволюція ракети «Нептун» пройшла три етапи модернізації:

Базова версія «берег-корабель» (яка потопила крейсер «Москва»). «Довгий Нептун» (для ударів по наземних цілях). «Товстий Нептун» — новітня модифікація з дальністю доведення до 1000 км.

Ще більш амбітним проєктом є ракета «Фламінго».

«Ракета “Фламінго“ має дальність 3000 км… Росіяни бояться цієї ракети. Тому нам треба працювати на випередження», — зазначив генерал.

Він додав, що зараз виробники працюють над системами наведення, які дозволять цій ракеті долати ворожу ПРО і точно вражати цілі.

Власна ППО

Романенко нагадав, що за часів СРСР в Україні не було повного циклу виробництва засобів ППО — бази залишилися в РФ. Однак зараз вітчизняні підприємства активно працюють над створенням власних зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) ближньої та середньої дії, а в перспективі — і систем, здатних збивати балістику.

Нагадаємо, Україна поки не може виробляти самостійно чи спільно з європейцями ракети до іноземних систем ППО. Але Європа притримала постачання ракет ППО після того як Росія почала залякувати європейських партнерів дронами.