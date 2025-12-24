- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 108
- Час на прочитання
- 2 хв
Майже стовідсотковий результат: військовий експерт оцінив роботу винищувачів F-16
Під час останньої масованої атаки винищувачі F-16 перехопили абсолютну більшість крилатих ракет РФ. Водночас Україна розробляє власні далекобійні ракети, здатні вражати цілі на відстані до 3000 кілометрів.
Західні винищувачі стали ключовим елементом захисту українського неба від крилатих ракет, але Україна активно працює над тим, щоб мати можливість завдавати ударів у відповідь власною зброєю.
Про це розповів генерал-лейтенант у відставці та ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко в ефірі «Українського радіо».
Феноменальна точність F-16
Коментуючи відбиття атаки в ніч проти 23 грудня, генерал наголосив на вирішальній ролі авіації. За словами представника Повітряних сил Юрія Ігната, саме пілоти F-16 перехопили майже всі крилаті ракети ворога: збили 34 із 35 цілей.
«Ми бачимо, наскільки ефективно F-16 відпрацювали… Винищувачі — це складова системи ППО по крилатих ракетах, і вона найбільш ефективна: швидкість по цілі, бортова зброя застосовується», — пояснив Романенко.
Водночас він зауважив, що для стабільного результату Україні потрібно вирішити питання з постачанням ракет класу «повітря-повітря» та підготовкою більшої кількості пілотів.
«Товстий Нептун» і «Фламінго»
Генерал також розкрив деталі розвитку вітчизняної ракетної програми. За його словами, Україна вже має напрацювання, які дозволяють діставати ворога на великих відстанях.
Еволюція ракети «Нептун» пройшла три етапи модернізації:
Базова версія «берег-корабель» (яка потопила крейсер «Москва»).
«Довгий Нептун» (для ударів по наземних цілях).
«Товстий Нептун» — новітня модифікація з дальністю доведення до 1000 км.
Ще більш амбітним проєктом є ракета «Фламінго».
«Ракета “Фламінго“ має дальність 3000 км… Росіяни бояться цієї ракети. Тому нам треба працювати на випередження», — зазначив генерал.
Він додав, що зараз виробники працюють над системами наведення, які дозволять цій ракеті долати ворожу ПРО і точно вражати цілі.
Власна ППО
Романенко нагадав, що за часів СРСР в Україні не було повного циклу виробництва засобів ППО — бази залишилися в РФ. Однак зараз вітчизняні підприємства активно працюють над створенням власних зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) ближньої та середньої дії, а в перспективі — і систем, здатних збивати балістику.
Нагадаємо, Україна поки не може виробляти самостійно чи спільно з європейцями ракети до іноземних систем ППО. Але Європа притримала постачання ракет ППО після того як Росія почала залякувати європейських партнерів дронами.