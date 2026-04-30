Майже тиждень під уламками: в Одесі з-під завалів врятували маленького плазуна (фото)

В Одесі рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку черепаху, яка дивом вижила після майже тижня перебування під уламками.

Домашній улюбленець на ім’я Філіпп опинився під руїнами після руйнування будівлі. Його власниця Тамара весь цей час шукала тварину, не втрачаючи надії знайти її живою.

Попри складні умови, а саме пил, уламки бетону та скла, черепаха вижила і майже не постраждала. За словами господарки, тварина одразу її впізнала після порятунку.

Рятувальники зазначають, що пошук настільки маленької тварини серед завалів був надзвичайно складним, однак зусилля не виявилися марними.

Нагадаємо, сьогодні, 30 квітня, РФ вкотре масовано атакувала Україну. Найбільше постраждала саме Одеса. Там десятки поранених, руйнування і пожежі.

Того ж дня ворожа армія атакувала Дніпро. Там теж розгорілася сильна пожежа.

У Чернігові також сталися вибухи. Дрони ворога атакували місто, про що повідомив керівник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

