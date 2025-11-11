- Дата публікації
Майже всі ТЕС пошкоджені: експерт попередив про невтішну ситуацію зі світлом
Експерт каже, що фізично захисти всі ТЕС від російських ударів неможливо.
Агресорка Російська Федерація активно обстрілює в Україні теплові електростанції, а їхній захист відсутній.
Про це сказав директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в ефірі Вечір.LIVE.
З його слів, на ТЕС Україна навряд можемо розраховувати, оскільки майже всі вони уражені. Крім того, каже експерт, фізично захисти всі теплоелектростанції неможливо через великі масштаби об’єктів:
"Осінньо-зимовий період Україна проходитиме з мінімальними потужностями ТЕС. Основою енергетики залишаються 9 атомних блоків, близько 2,5 ГВт імпорту та децентралізована генерація. Більшість ТЕС пошкоджені, а терміново доставити додаткові засоби захисту неможливо", - розповів він про ситуацію.
Нагадаємо, енергетичний експерт Геннадій Рябцев наголосив, що відключення світла в Україні частішають. З його слів, через масовані російські удари по енергосистемі найближчими тижнями, ймовірно, продовжать діяти графіки погодинних відключень обсягом до трьох черг у 12 регіонах, не враховуючи західних областей.