Укрaїнa
711
Майже всі ТЕС пошкоджені: експерт попередив про невтішну ситуацію зі світлом

Експерт каже, що фізично захисти всі ТЕС від російських ударів неможливо.

Олена Капнік
Відключення світла.

Відключення світла. / © Associated Press

Агресорка Російська Федерація активно обстрілює в Україні теплові електростанції, а їхній захист відсутній.  

Про це сказав директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в ефірі Вечір.LIVE.

З його слів, на ТЕС Україна навряд можемо розраховувати, оскільки майже всі вони уражені. Крім того, каже експерт, фізично захисти всі теплоелектростанції неможливо через великі масштаби об’єктів:

"Осінньо-зимовий період Україна проходитиме з мінімальними потужностями ТЕС. Основою енергетики залишаються 9 атомних блоків, близько 2,5 ГВт імпорту та децентралізована генерація. Більшість ТЕС пошкоджені, а терміново доставити додаткові засоби захисту неможливо", - розповів він про ситуацію.

Нагадаємо, енергетичний експерт Геннадій Рябцев наголосив, що відключення світла в Україні частішають. З його слів, через масовані російські удари по енергосистемі найближчими тижнями, ймовірно, продовжать діяти графіки погодинних відключень обсягом до трьох черг у 12 регіонах, не враховуючи західних областей.

