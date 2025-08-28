- Дата публікації

Майже вся Україна почервоніла через польоти дронів: де літають
Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.
У ніч проти 28 серпня 2025 року з’явилася інформація щодо руху російських ударних дронів.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах:
1. БпЛА з Київщини на Житомирщину.
2. БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину.
3. БпЛА з Сумщини на Полтавщину та Чернігівщину.
4. БпЛА на Житомирщині курсом на захід.
5. БпЛА на Полтавщині курсом на захід.
6. БпЛА на Кіровоградщині курсом на захід.
7. БпЛА з Хмельниччини на Тернопільщину.
8. БпЛА на Вінниччині у північно-західному напрямку.