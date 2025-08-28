ТСН у соціальних мережах

473
1 хв

Майже вся Україна почервоніла через польоти дронів: де літають

Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.

Олена Кузьмич
ППО

ППО / © ТСН.ua

...асильків.

У ніч проти 28 серпня 2025 року з’явилася інформація щодо руху російських ударних дронів.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах:

1. БпЛА з Київщини на Житомирщину.

2. БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину.

3. БпЛА з Сумщини на Полтавщину та Чернігівщину.

4. БпЛА на Житомирщині курсом на захід.

5. БпЛА на Полтавщині курсом на захід.

6. БпЛА на Кіровоградщині курсом на захід.

7. БпЛА з Хмельниччини на Тернопільщину.

8. БпЛА на Вінниччині у північно-західному напрямку.

473
