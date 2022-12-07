Майже $1,5 млрд на користь України: Зеленський розповів про "першу перемогу" щодо Криму

Верховний суд Франції залишив у силі рішення Міжнародного Арбітражу про стягнення з РФ грошей на користь "Ощадбанку".

Президент Володимир Зеленський розповів про "першу перемогу" державної компанії в судах проти Росії щодо захопленого в Криму.

Про це глава держави сказав під час свого традиційного відеозвернення увечері, 7 грудня.

За його словами, Верховний суд Франції залишив у силі рішення про стягнення з Росії коштів на користь українського "Ощадбанку". Сума з нарахованими відсотками – майже 1,5 мільярда доларів.

Зеленський нагадав, що цей судовий процес тягнувся ще від 2015 року.

"Понад 6 років боротьби, десятки тисяч сторінок юридичних документів, багато надій і не менше скепсису, який дехто висловлював... Але є ця перемога для України. Росія відповідатиме за всі вкрадені активи Української держави та компаній.

Це перша перемога державної компанії в судах проти Росії щодо захопленого в Криму, і я дякую кожному й кожній, хто забезпечив цей результат", – підсумував президент.

Раніше у Forbes підрахували, скільки грошей Росія витратила на війну проти України. Лише за минулу ракетну атаку, 5 грудня, Кремль потратив 400-500 млн дол.

За інформацією видання CBS News, в Росії розпочався процес глибокої рецесії. Зокрема, ситуація в економіці погіршується через мобілізацію.

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