Хто може отримати від держави майже 100 тис.гривень фінансової допомоги / pixabay.com

Майже 100 тисяч гривень від держави: хто може розраховувати на допомогу

Майже 100 тисяч гривень від держави: хто може розраховувати на допомогу

В рамках нової бюджетної програми “Рука допомоги”, яку створили для сприяння економічної стабільності малозабезпечених сімей, з 1 січня 2022 року деякі українці можуть отримати від держави майже 100 тис. гривень фінансової допомоги. Детальніше — в матеріалі ТСН.ua.

На офіційному сайті Міністерства соціальної політики України повідомили, що 2022 року безробітні малозабезпечені громадяни можуть розраховувати на безвідсоткову фінансову допомогу у вигляді майже 100 тисяч гривень. На реалізацію програми “Рука допомоги” з прийнятого Верховною Радою держбюджету виділять близько 100 млн. гривень.

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В повідомленні йдеться, що отриману безвідсоткову фінансову допомогу у вигляді 15 мінімальних зарплат (на 1 січня 2022 року сума складає 97 500 грн) людина зможе використати лише на придбання необхідних матеріалів та обладнання для заснування власної справи. А через три роки всю суму фінансової допомоги прийдеться повернути. Але, якщо підприємець при цьому працевлаштує ще двох осіб за направленням центру зайнятості, то повертати цю допомогу не потрібно.

Як оформити допомогу на отримання майже 100 тис. грн

Звертаєтесь з заявою до центру зайнятості за місцем проживання.

До центру зайнятості також надаєте довідку про відсутність притягнень до кримінальної відповідальності чи судимостей.

Надаєте бізнес-план своєї майбутньої справи (ви можете розраховувати на допомогу працівників центру зайнятості у розробленні бізнес-плану.

Крім цього, в центру зайнятості всі учасники бюджетної програми зможуть отримати професійні консультації та відповіді на запитання про ведення бізнесу. Також організовуватимуть безплатне професійне навчання.

Детальний опис механізму надання допомоги можна знайти за посиланням.