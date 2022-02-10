Майже 13 градусів тепла: на станції "Академік Вернадський" встановлено новий температурний рекорд (фото)

Майже 13 градусів тепла: на станції "Академік Вернадський" встановлено новий температурний рекорд (фото)

Науковці пов'язують таке різке потепління з явищем "атмосферної ріки", посиленим ефектом "гірського фену".

На українській станції "Академік Вернадський" в Антарктиді цього тижня зареєстрований температурний рекорд - 12,7 градусів тепла.

Про це у Facebook повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

Попередній рекорд був зафіксований 1985 року, коли температура піднялася до +11,7°. Як повідомляється, водночас аномальні температури були відзначені й на інших антарктичних станціях на острові Кінг Джордж, що розташований північніше "Вернадського".

Фото: Андрій Зотов та Анна Соіна/facebook.com/AntarcticCenter

Науковці пов'язують таке різке потепління з явищем "атмосферної ріки", посиленим ефектом "гірського фену".

Атмосферна ріка - це вузька смуга з високою концентрацією атмосферної вологи, яка швидко перенесла теплі маси повітря та вологи з тропіків в Антарктиду.

Фото: Андрій Зотов та Анна Соіна/facebook.com/AntarcticCenter

Ефект "гірського фену" - це сильний теплий вітер з гір. Коли на станції був зареєстрований температурний рекорд, сила вітру була досить висока - 27,9 м/c. Причиною розвитку цього ефекту є утворення опадів над горами (від чого повітря втрачає вологу і нагрівається). Оскільки внаслідок посилення глобального потепління очікується збільшення кількості опадів в полярних районах, то і інтенсивність фенів надалі посилюватиметься.

Фото: Андрій Зотов та Анна Соіна/facebook.com/AntarcticCenter

"Такі температурні рекорди насторожують, адже вони є одним зі свідчень зміни клімату", - зазначають науковці.

Фото: Андрій Зотов та Анна Соіна/facebook.com/AntarcticCenter

Нагадаємо:

У грудні 2021 року станцію "Академік Вернадський" засипало триметровим шаром снігу. Снігопад називають рекордними протягом останніх 20 років.

Цікаві факти про станцію "Академік Вернадський"

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