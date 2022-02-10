Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Майже 13 градусів тепла: на станції "Академік Вернадський" встановлено новий температурний рекорд (фото)

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Майже 13 градусів тепла: на станції "Академік Вернадський" встановлено новий температурний рекорд (фото)

Фото: Андрій Зотов та Анна Соіна/facebook.com/AntarcticCenter

Науковці пов'язують таке різке потепління з явищем "атмосферної ріки", посиленим ефектом "гірського фену".

На українській станції "Академік Вернадський" в Антарктиді цього тижня зареєстрований температурний рекорд - 12,7 градусів тепла. 

Про це у Facebook повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

Попередній рекорд був зафіксований 1985 року, коли температура піднялася до +11,7°. Як повідомляється, водночас аномальні температури були відзначені й на інших антарктичних станціях на острові Кінг Джордж, що розташований північніше "Вернадського".

Фото: Андрій Зотов та Анна Соіна/facebook.com/AntarcticCenter / ©
Фото: Андрій Зотов та Анна Соіна/facebook.com/AntarcticCenter

Науковці пов'язують таке різке потепління з явищем "атмосферної ріки", посиленим ефектом "гірського фену".

Атмосферна ріка - це вузька смуга з високою концентрацією атмосферної вологи, яка швидко перенесла теплі маси повітря та вологи з тропіків в Антарктиду.

Фото: Андрій Зотов та Анна Соіна/facebook.com/AntarcticCenter / ©
Фото: Андрій Зотов та Анна Соіна/facebook.com/AntarcticCenter

Ефект "гірського фену" - це сильний теплий вітер з гір. Коли на станції був зареєстрований температурний рекорд, сила вітру була досить висока - 27,9 м/c. Причиною розвитку цього ефекту є утворення опадів над горами (від чого повітря втрачає вологу і нагрівається). Оскільки внаслідок посилення глобального потепління очікується збільшення кількості опадів в полярних районах, то і інтенсивність фенів надалі посилюватиметься.

Фото: Андрій Зотов та Анна Соіна/facebook.com/AntarcticCenter / ©
Фото: Андрій Зотов та Анна Соіна/facebook.com/AntarcticCenter

"Такі температурні рекорди насторожують, адже вони є одним зі свідчень зміни клімату", - зазначають науковці.

Фото: Андрій Зотов та Анна Соіна/facebook.com/AntarcticCenter / ©
Фото: Андрій Зотов та Анна Соіна/facebook.com/AntarcticCenter

Нагадаємо:

У грудні 2021 року станцію "Академік Вернадський" засипало триметровим шаром снігу. Снігопад називають рекордними протягом останніх 20 років.

Цікаві факти про станцію "Академік Вернадський"

Цікаві факти про станцію "Академік Вернадський"

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація