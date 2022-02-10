Майже 200 км доріг та 15 мостів: Чернігівщина визначилася з планами "Великого будівництва"-2022

Майже 200 км доріг та 15 мостів: Чернігівщина визначилася з планами "Великого будівництва"-2022

Головним об'єктом, на якому пройдуть дорожньо-ремонтні роботи, стане дорога Н-07 Київ – Суми – Юнаківка.

У Чернігівській області цього року у межах програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" буде відновлено близько 200 км доріг державного значення та 15 мостів. Вже відомо, які саме об'єкти відновлюватимуться.

Подробицями Служба автомобільних доріг у Чернігівській області поділилася у Facebook.

Головним об'єктом, на якому пройдуть дорожньо-ремонтні роботи, стане дорога Н-07 Київ – Суми – Юнаківка.

У минулі роки на цій трасі верхній шар дорожнього покриття вже було укладено на 103,6 км із 143 км загальної протяжності в межах Чернігівської області. У 2022 році роботи розпочнуться на нових ділянках: у селах Запоріжжя, Миколаївка та Знамянка. Одночасно продовжиться відновлення мостів та розпочнеться ремонт шляхопроводу через залізницю біля села Петрівське.

"Загалом зараз маємо підтверджені фінансуванням плани: капітальний ремонт доріг – 34,2 км.; поточний середній ремонт доріг – 153 км; реконструкція мостів – 6 шт.; капітальний ремонт мостів – 9 шт.", - уточнили у Чернігівському облавтодорі.

Зокрема, буде продовжено капітальний ремонт мостів через річку Снов біля села Гвоздиківка на дорозі Р-83, через річку Смяч біля села Політрудня та через річку Тетева біля села Гасичівка на дорозі Н-28.

Ще три мости продовжать ремонтувати на дорозі Р-56: два мости біля села Михайло-Коцюбинське та один – в районі села Пакуль.

Окрім цього, розпочнеться ремонт мосту через річку Сейм біля міста Батурин на трасі М-02, мосту через річку Стрижень біля міста Короп на дорозі Р-82 та мосту через річку Дягова біля села Дягова на дорозі Н-27.

Загалом на дорожньо-ремонтні роботи у Чернігівській області цього року виділено 1,77 млрд гривень.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що від початку реалізації президентської інфраструктурної програми в Україні було відновлено вже 14 000 км основних доріг, а до кінця 2024 року планується відремонтувати 24 000 км.