Майже 230 тис. осіб зареєструвалися для участі в мультипредметному тесті в Україні та за кордоном

Свій намір складати національний мультипредметний тест підтвердили майже 230 тис. потенційних учасників.
Понад 201 тис. осіб будуть складати іспит в Україні. Крім того, майже 28 тис. випускників братимуь участь у тесті за кордоном - у 23 країнах.
Про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.
За йог словами, остаточно визначитися з вибором міста чи країни, а також за потреби змінити населений пункт учасники зможуть на другому етапі. Він розпочнеться 21 червня і триватиме до 7 липня.
Найпопулярніші міста для складання НМТ в Україні:
- Київ – 18141;
- Львів – 8577;
- Дніпро – 8247;
- Одеса – 6271;
- Запоріжжя – 6004;
- Вінниця – 5929.
Найпопулірніші міста за кордоном:
- Берлін (Німеччина) – 3986;
- Мюнхен (Німеччина) – 3318;
- Варшава (Польща) – 2670;
- Прага (Чехія) – 2360;
- Краків (Польща) – 1989.
До слова, можливість завантажити запрошення-перепустку з’явиться після проходження двох етапів підтвердження участі після 12 липня. У перепустці буде повідомлена дата, час і місце основної сесії.
Як повідомлялося, через війну традиційне ЗНО замінили на національний мультипредметний тест. Це комп'ютерне онлайн-тестування буде складатися з трьох блоків: українська мова, математика та історія України. Тест міститиме по 20 завдань з кожного блоку. Їх виконати слід за 120 хвилин.
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