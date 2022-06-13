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Майже 230 тис. осіб зареєструвалися для участі в мультипредметному тесті в Україні та за кордоном

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Майже 230 тис. осіб зареєструвалися для участі в мультипредметному тесті в Україні та за кордоном

Фото: Freepik

Свій намір складати національний мультипредметний тест підтвердили майже 230 тис. потенційних учасників.

Понад 201 тис. осіб будуть складати іспит в Україні. Крім того, майже 28 тис. випускників братимуь участь у тесті за кордоном - у 23 країнах.

Про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

За йог словами, остаточно визначитися з вибором міста чи країни, а також за потреби змінити населений пункт учасники зможуть на другому етапі. Він розпочнеться 21 червня і триватиме до 7 липня.

Найпопулярніші міста для складання НМТ в Україні:

  • Київ – 18141;
  • Львів – 8577;
  • Дніпро – 8247;
  • Одеса – 6271;
  • Запоріжжя – 6004;
  • Вінниця – 5929.

Найпопулірніші міста за кордоном:

  1. Берлін (Німеччина) – 3986;
  2. Мюнхен (Німеччина) – 3318;
  3. Варшава (Польща) – 2670;
  4. Прага (Чехія) – 2360;
  5. Краків (Польща) – 1989.

До слова, можливість завантажити запрошення-перепустку з’явиться після проходження двох етапів підтвердження участі після 12 липня.  У перепустці буде повідомлена дата, час і місце основної сесії.

Як повідомлялося, через війну традиційне ЗНО замінили на національний мультипредметний тест. Це комп'ютерне онлайн-тестування буде складатися з трьох блоків: українська мова, математика та історія України. Тест міститиме по 20 завдань з кожного блоку. Їх виконати слід за 120 хвилин. 

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