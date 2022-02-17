Майже 250 одиниць військової техніки на території окупованого Донбасу розмістила Росія

На окупованих територіях Донецької та Луганської областей нарахували майже сотню танків.

Майже 250 одиниць військової техніки на території окупованого Донбасу розмістив нині Кремль. Це дані української сторони в спільному центрі з контролю та координації.

Також читайте На кордоні з Україною збільшується кількість російських військових: США звинувачують Кремль у брехні

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 17 лютого.

Зокрема, на окупованих частинах Донеччини і Луганщини вони нарахували майже сотню танків, чотири десятки гармат та 10 самохідних гаубиць, які розміщені з порушенням від лінії відведення. І вже сьогодні вночі окупанти з забороненої зброї здійснили два обстріли. Зі 120 мінометів гатили у бік Причепилівки на Луганщині, а з артилерії - по селу Водяне на Донеччині. Напередодні міномети також застосовували у бік Станиці Луганської і Новозванівки - це Луганська область.

А сьогодні зранку, 17 лютого, о 09:04 під час артобстрілу внаслідок прямого влучення снаряда було пошкоджено будівлю дитячого садка. За попередньою інформацією, дві жінки отримали контузії.

Нагадаємо, на нашому кордоні збільшується кількість російських військових. Кремль всупереч публічним заявам про відведення військ днями стягнув до кордону з Україною ще декілька тисяч солдат. Про це пише американська преса, посилаючись на джерела в Білому домі.

Читайте також: