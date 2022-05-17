Майже 28 тисяч: у Генштабі назвали втрати російських окупантів у війні проти України

Росія втратила 27 900 своїх військовослужбовців у війні проти України.
За минулу добу ЗСУ ліквідували близько 200 окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 16.05 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 27700 (+300) осіб ліквідовано
- танків ‒ 1235 (+7) од.
- бойових броньованих машин ‒ 3009 (+35) од.
- артилерійських систем –578 (+1) од.
- РСЗВ - 198 (+3) од.
- засобів ППО - 90 (+1) од.
- літаків – 201 (+1) од.
- гелікоптерів – 167 (+2) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 436 (+9) од.
- крилатих ракет - 97
- кораблів/катерів - 13 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2109 (+8) од.
- спеціальної техніки - 43 (+1)
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Лиманському та Запорізькому напрямках.
Нагадаємо, що російські окупанти ракетами обстріляли селище Десна Чернігівської області, є загиблі й багато поранених.
Читайте також:
- Дев'ятеро із десяти українців зіткнуться з бідністю: ООН дала невтішний прогноз у разі довготривалої війни
- Путін насправді досить серйозно хворий - колишній керівник британської розвідки
- Арестович - про те, скільки ще триватиме війна і які сценарії завершення
- Розсекречено ще один діагноз Путіна: про нього розповів наближений до диктатора олігарх