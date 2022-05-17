Майже 28 тисяч: у Генштабі назвали втрати російських окупантів у війні проти України

Майже 28 тисяч: у Генштабі назвали втрати російських окупантів у війні проти України

Росія втратила 27 900 своїх військовослужбовців у війні проти України.

За минулу добу ЗСУ ліквідували близько 200 окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 16.05 орієнтовно склали:

особового складу - близько 27700 (+300) осіб ліквідовано

танків ‒ 1235 (+7) од.

бойових броньованих машин ‒ 3009 (+35) од.

артилерійських систем –578 (+1) од.

РСЗВ - 198 (+3) од.

засобів ППО - 90 (+1) од.

літаків – 201 (+1) од.

гелікоптерів – 167 (+2) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 436 (+9) од.

крилатих ракет - 97

кораблів/катерів - 13 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн - 2109 (+8) од.

спеціальної техніки - 43 (+1)

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Лиманському та Запорізькому напрямках.

Нагадаємо, що російські окупанти ракетами обстріляли селище Десна Чернігівської області, є загиблі й багато поранених.