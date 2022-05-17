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Майже 28 тисяч: у Генштабі назвали втрати російських окупантів у війні проти України

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Майже 28 тисяч: у Генштабі назвали втрати російських окупантів у війні проти України

Фото: Associated Press

Росія втратила 27 900 своїх військовослужбовців у війні проти України.

За минулу добу ЗСУ ліквідували близько 200 окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 16.05 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 27700 (+300) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 1235 (+7) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 3009 (+35) од.
  • артилерійських систем –578 (+1) од.
  • РСЗВ - 198 (+3) од.
  • засобів ППО - 90 (+1) од.
  • літаків – 201 (+1) од.
  • гелікоптерів – 167 (+2) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 436 (+9) од.
  • крилатих ракет - 97
  • кораблів/катерів - 13 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2109 (+8) од.
  • спеціальної техніки - 43 (+1)

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Лиманському та Запорізькому напрямках.

Нагадаємо, що російські окупанти ракетами обстріляли селище Десна Чернігівської області, є загиблі й багато поранених. 

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