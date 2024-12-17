Майже 3 дні блукав у лісі: в Чернівецькій області рятувальники знайшли чоловіка

17 грудня до Служби порятунку повідомили, що в селі Банилів-Підгірний Чернівецької області зник чоловік 1997 року народження.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України.

Чоловік провів майже три доби у лісі, втративши орієнтир. Він зумів надати рятувальникам приблизні координати свого місцезнаходження, що допомогло у пошуках. Гірські рятувальники зі службовими собаками та правоохоронці оперативно розпочали пошукову операцію.

"Завдяки злагодженій роботі команді вдалося відшукати зниклого, надати йому першу домедичну допомогу та транспортувати до медиків для подальшого огляду", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, киянина з обмороженням ніг знайшли в горах Закарпаття.

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