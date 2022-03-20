Майже 3 млн евакуйованих та понад 27 тис. тонн гумдопомоги: результати роботи УЗ у березні

Майже 3 млн евакуйованих та понад 27 тис. тонн гумдопомоги: результати роботи УЗ у березні

За 20 днів березня Укрзалізниця евакуювала 2,77 мільйонів людей зі сходу, півночі та півдня України у центральні та західні регіони та доставила понад 27,3 тисячі тонн гуманітарної допомоги.

Про це розповів у своєму Telegram-каналі заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Він подякував усім “залізним героям”, які б‘ються за Україну на транспортному фронті, зазначивши, що команда уряду разом з Укрзалізницею з перших годин війни координує евакуацію людей, доправлення гуманітарних вантажів та робить все можливе для забезпечення регіонів, в яких тривають військові дії.

“Ми максимально оптимізували всі процеси, щоб в цих складних умовах все рухалось швидше, а люди були в безпеці, наскільки це можливо, - сказав Тимошенко.