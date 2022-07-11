Майже 30 ударів ножем: у Черкасах чоловік зарізав товариша

У Черкасах під час застілля чоловік наніс товаришу близько 30 ножових поранень. Останній помер у лікарні.

Зловмисника затримано, слідчі відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомили у поліції Черкаської області.

Також читайте У Запоріжжі чоловік скоїв подвійне вбивство: подробиці моторошної розправи

Під час огляду місця події слідчі з’ясували, що під час вживання спиртних напоїв між двома місцевими мешканцями виникла сварка. Не стримавши емоцій, 52-річний чоловік схопив ножа та наніс товаришу близько 30 ножових поранень. Медики не змогли його врятувати, він помер у лікарні.

Наразі затриманому за процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури повідомлено про підозру у вчиненні злочину за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває.

Нагадаємо, у Харківській області чоловік цеглиною вбив коханку, бо та хотіла розповісти правду дружині.

Чоловіки, яких обвинувачують у вбивстві малолітньої дитини, могли скоїти ще одне вбивство | Новини Запоріжжя

Читайте також: