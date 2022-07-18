Майже 40 окупантів, "Панцир" та два склади боєприпасів: ЗСУ успішно попрацювали на Південному напрямку

На окупованій території Миколаївської області минулої доби російським окупантам добряче дісталося від українських захисників.

ЗСУ залишили загарбників без ракетно-гарматного комплексу, радіолокаційної станції та двох складів з боєприпасами.

Про це повідомляють в оперативному командуванні "Південь".

Українські штурмовики завдали вогневого ураження по опорному пункту, пункту постачання боєкомплекту та по скупченню живої сили, озброєння і техніки ворога в районі Благодатного та Давидова Броду. Крім як з повітря на землі теж добре попрацювали ЗСУ.

"За підсумками доби і роботи всіх наших підрозділів, втрати окупантів складають:

36 рашистів,

2 самохідних зенітних ракетно-гарматних комплекси "ПАНЦИР-С1",

3 машини зв’язку стратегічної та оперативної ланок управління,

1 радіолокаційну станцію “Підліт”,

11 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Підтверджено знищення двох складів боєприпасів на окупованих територіях Миколаївщини", - повідомляють в ОК "Південь".

Нагадаємо, що окупанти з повітря атакували позиції ЗСУ на Херсонщини: українські бійці "насипали" ворожим пілотам у відповідь.

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