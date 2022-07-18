Майже 40 окупантів, "Панцир" та два склади боєприпасів: ЗСУ успішно попрацювали на Південному напрямку

На окупованій території Миколаївської області минулої доби російським окупантам добряче дісталося від українських захисників.
ЗСУ залишили загарбників без ракетно-гарматного комплексу, радіолокаційної станції та двох складів з боєприпасами.
Про це повідомляють в оперативному командуванні "Південь".
Українські штурмовики завдали вогневого ураження по опорному пункту, пункту постачання боєкомплекту та по скупченню живої сили, озброєння і техніки ворога в районі Благодатного та Давидова Броду. Крім як з повітря на землі теж добре попрацювали ЗСУ.
"За підсумками доби і роботи всіх наших підрозділів, втрати окупантів складають:
- 36 рашистів,
- 2 самохідних зенітних ракетно-гарматних комплекси "ПАНЦИР-С1",
- 3 машини зв’язку стратегічної та оперативної ланок управління,
- 1 радіолокаційну станцію “Підліт”,
- 11 одиниць броньованої та автомобільної техніки.
- Підтверджено знищення двох складів боєприпасів на окупованих територіях Миколаївщини", - повідомляють в ОК "Південь".
Нагадаємо, що окупанти з повітря атакували позиції ЗСУ на Херсонщини: українські бійці "насипали" ворожим пілотам у відповідь.
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