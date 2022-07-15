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Майже 440 службовців та понад 60 одиниць техніки продовжують розбирати завали у Вінниці: фото

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Майже 440 службовців та понад 60 одиниць техніки продовжують розбирати завали у Вінниці: фото

Аварійно-рятувальні роботи у Вінниці / Фото: ДСНС

На місці трагедії працюють також психологи.

Сьогодні, 15 липня, у Вінниці тривають аварійно-рятувальні роботи та розбір завалів після жахливого ракетного удару росіянами.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

На місці обстрілу працюють рятувальники, психологи, поліцейські, нацгвардійці, військові, курсанти та комунальники. Загалом до робіт залучено 437 осіб та 66 од. техніки, з них:

  • ДСНС 116 осіб та 12 од. техніки, серед них 8 психологів, 85 курсантів Вінницького професійного училища ЛДУБЖД та 3 СЦШР (с. Жеребкове);
  • Нацполіція 111 осіб та 23 од. техніки;
  • Нацгвардія 90 осіб та 6 од. техніки;
  • ЗСУ 25 осіб та 2 од. техніки;
  • комунальні служби 95 осіб та 23 од. техніки.
Аварійно-рятувальні роботи у Вінниці / ©
Аварійно-рятувальні роботи у Вінниці

Нагадаємо, близько 11:00 14 липня стало відомо про обстріл Вінниці. Попередньо відомо, що росіяни розбомбили будівлю з офісними приміщеннями. У цивільну споруду влучило три ракети російських злочинців. Внаслідок удару на ранок 15 липня відомо про 23 загиблих мирних мешканців, з яких троє дітей. Досі не ідентифіковані тіла 11 дорослих та двох загиблих малолітніх. 

У лікарнях наразі перебувають 73 постраждалих. Рятувальники досі шукають людей під уламками. Відомо про 18 зниклих безвісти.

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