Майже 7 мільйонів українців вже повністю вакциновані від коронавірусу

Майже 7 мільйонів українців вже повністю вакциновані від коронавірусу

Загалом проведено вже 15,8 мільйонів щеплень.

Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали понад 6,96 мільйона людей. А загалом проведено вже понад 15,8 мільйонів щеплень.

Про це повідомляють у МОЗ України.

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Так зазначають, що за останню добу з яких - 177 тисяч, більшість - першою дозою. “За добу 23 жовтня в Україні 177 730 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 129 530 людей, повністю імунізовані — 48 200 людей”, - йдеться у повідомленні.

Щеплення проводилось 839 мобільними бригадами з імунізації, 2 551 пунктами щеплення та 403 центрами вакцинації населення.

95% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня — невакциновані.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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