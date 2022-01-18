Майже 70 ударів ножем: у Миколаєві студент отримав термін за жорстоке вбивство 

Тіло заховали у кущі.

21-річному студенту аграрного ліцею К., звинуваченому у вбивстві чоловіка біля Миколаївської міської ради, ухвалили вирок.

Про це повідомляє пресслужба Центрального районного суду Миколаєва.

Суд встановив, що двоє хлопців скоїли розбійний напад на перехожого.

"Побачивши перехожого, який перебував у стані сп'яніння і переконавшись у цьому, товариш обвинуваченого К. схопив його ззаду, закрив рот і схопив за шию, чоловік почав чинити опір і намагався звільнитися. Тоді обвинувачений К. завдав йому декілька ударів ножем. Потім К. завдав чоловікові, який впав на землю, кілька ударів ногою в голову. Після чого вони перенесли чоловіка в кущі неподалік, де обвинувачений К. завдав йому ще кілька ножових поранень і обшукав, заволодівши двома телефонами, банківською карткою та брелоком", - йдеться у повідомленні.

Загиблий отримав 69 ножових поранень. Обвинуваченому К. на момент скоєння злочину було 18 років.

Суд визнав громадянина К. винним у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених п.6 ч.2 ст. 115, ч.4 ст.187 КК України та призначити йому покарання - 14 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, що належить йому.

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Нагадаємо, у Херсонській області жінка відрізала чоловікові голову та статевий орган.

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