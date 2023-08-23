Майже 70% українців вважають, що заміна герба на Батьківщині-Матері могла почекати

Більшість українців схвалюють заміну радянського символа на герб України на монументі "Батьківщина-Мати", однак вважають, що це могло почекати до кінця війни.

69% українців вважають, що замість міняти герб на монументі "Батьківщина-Мати" варто було витратити ці гроші на війну.

Про це йдеться у опитуванны Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва.

Так, на момент проведення опитування 83% респондентів чули про ініціативу заміни герба СРСР на тризуб на щиті монумента "Батьківщина-Мати" у Києві. 17% – нічого про це не чули.

Фото: Фонд демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва

Назагал українці вельми схвально сприйняли таку ініціативу: 67% поставилися до такого рішення позитивно, і лише 16% – негативно, решта – не визначилися зі своїм ставленням або ж їм байдуже. Позитивне ставлення найвище на Заході нашої країни, а також серед українців молодого та середнього віку.

Фото: Фонд демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва

Дещо менше таких позитивних оцінок на Півдні (42%) та Сході (57%), а також серед людей старшого покоління (58%). Хоча навіть у цих регіонах та вікових групах позитивні оцінки переважають.

Фото: Фонд демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва

Більшість опитаних (70%) погоджуються, що заміна герба СРСР на тризуб на монументі "Батьківщина-Мати» є важливою подією, яка символізує боротьбу України за свободу та розрив із радянським минулим. Не згодні з цим близько 17%. Як і у випадку з загальною оцінкою рішення про заміну герба, дещо менше наведене судження про символічність події схвалюють на Півдні (56%) та Сході (59%) України, а також серед старшої вікової категорії (60% серед категорії тих, кому за 60 років, порівняно з 75% серед молоді 18–29 років).

Фото: Фонд демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва

Водночас більшість українців (69%) погодилися і з тим, що замінити герб СРСР на тризуб на монументі "Батьківщина-Мати" можна було й пізніше (наприклад, після війни), а наразі доцільніше було б спрямувати ці гроші на допомогу армії та людям, які постраждали від війни. Не погодився з цим близько 21% респондентів. Найбільше згодних із наведеним твердженням на Півдні (76%), дещо менше – на Сході України (60%).

Нагадаємо, у Києві на монументі "Батьківщина-Мати" продовжуються роботи над проєктом "Тризуб Батьківщини". Будівельники вже зашили площину щита металом, і наразі відбуваються роботи зі зварювання пластин щита та Тризуба.

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