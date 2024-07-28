Майже 8000 солдтів та понад 1500 одиниць техніки: стали відомі втрати ворога за тиждень

Ворог продовжує втрачати як живу силу, так і техніку.
За тиждень з 21 по 28 липня 2024 року втрати противника склали близько 7980 осіб особового складу. Крім цього, знищено 1536 одиниць озброєння та військової техніки.
Про це повідомляє генерал-лейтенант Олександр Павлюк, командувач Сухопутних військ ЗСУ.
Загальні втрати РФ
Як зазначає Павлюк, за тиждень армія РФ втратила:
- 7980 окупантів
- 78 танків
- 132 бойових броньованих машини
- 350 артилерійських систем
- 6 РСЗВ
- 10 установок ППО
- 536 одиниць автотехніки
- 55 одиниць спецтехніки.
Окрім цього, бійці ЗСУ знищили черговий ворожий літак, 4 ракети та 364 БпЛА.
Нагадаємо, загальні бойові втрати російських окупантів на 28 липня склали 574 690 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1180 загарбників.
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