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Майже 8000 солдтів та понад 1500 одиниць техніки: стали відомі втрати ворога за тиждень

Майже 8000 солдтів та понад 1500 одиниць техніки: стали відомі втрати ворога за тиждень

Втрати РФ / Фото: Associated Press

Ворог продовжує втрачати як живу силу, так і техніку.

За тиждень з 21 по 28 липня 2024 року втрати противника склали близько 7980 осіб особового складу. Крім цього, знищено 1536 одиниць озброєння та військової техніки.

Про це повідомляє генерал-лейтенант Олександр Павлюк, командувач Сухопутних військ ЗСУ.

Загальні втрати РФ

Як зазначає Павлюк, за тиждень армія РФ втратила:

  • 7980 окупантів
  • 78 танків
  • 132 бойових броньованих машини
  • 350 артилерійських систем
  • 6 РСЗВ
  • 10 установок ППО
  • 536 одиниць автотехніки
  • 55 одиниць спецтехніки.

Окрім цього, бійці ЗСУ знищили черговий ворожий літак, 4 ракети та 364 БпЛА.

Нагадаємо, загальні бойові втрати російських окупантів на 28 липня склали 574 690 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1180 загарбників.

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