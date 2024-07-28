Майже 8000 солдтів та понад 1500 одиниць техніки: стали відомі втрати ворога за тиждень

Ворог продовжує втрачати як живу силу, так і техніку.

За тиждень з 21 по 28 липня 2024 року втрати противника склали близько 7980 осіб особового складу. Крім цього, знищено 1536 одиниць озброєння та військової техніки.

Про це повідомляє генерал-лейтенант Олександр Павлюк, командувач Сухопутних військ ЗСУ.

Загальні втрати РФ

Як зазначає Павлюк, за тиждень армія РФ втратила:

7980 окупантів

78 танків

132 бойових броньованих машини

350 артилерійських систем

6 РСЗВ

10 установок ППО

536 одиниць автотехніки

55 одиниць спецтехніки.

Окрім цього, бійці ЗСУ знищили черговий ворожий літак, 4 ракети та 364 БпЛА.

Нагадаємо, загальні бойові втрати російських окупантів на 28 липня склали 574 690 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1180 загарбників.

Читайте також: