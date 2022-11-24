Майже 90% Молдови залишилося без світла: у МЗС викликали російського посла

Молдову знеструмило після масованої ракетної атаки РФ по енергетичних об'єктах України. Через це МЗС викликало посла РФ.

Про це повідомляє BBC.

Майже 90% Молдови залишилося без світла через ракетні удари РФ по енергетиці України. Через масові відключення світла МЗС Молдови викликало російського посла Олега Васнєцова.

"90% країни без електрики. Традиційно ми імпортуємо електроенергію з України та Румунії. В останні півтора місяці були перебої, але блекаут набагато гірший", - сказав міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску в інтерв'ю ВВС Newshour.

За його словами, учора в Молдові зупинився електротранспорт, зникло водопостачання.

Глава МЗС Молдови вважає, що РФ навмисне атакувала Україну, щоб нашкодити також і Молдові. Через відсутність електрики очільник молдавського МЗС вважає, що в країні може бути гуманітарна криза, бо громадяни почнуть виїздити за кордон, зокрема, до ЄС.

Нагадаємо, через вчорашні ракетні удари РФ по Україні в Модові спостерігалися проблеми з електропостачанням. Президент Молдови Майя Санду заявила, що РФ намагається залишити її країну у темряві.

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