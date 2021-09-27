"Майже Азаров": мер Кодими ледь не зламав язика, вітаючи містян з Днем міста (відео)

Міський голова намагався прочитати привітання українською, але в нього вийшло, м'яко кажучи, не дуже.

У місті Кодима Одеської області відсвяткували День міста. Міський голова Сергій Лупашко намагався привітати городян зі святом українською мовою і ледь не зламав язика.

Відео привітання виклали в телеграм-каналі Одеса INFO.

На кадрах видно, як вітальне слово з нагоди Дня міста надали міському голові Сергію Лупашку. Очільник міста намагався прочитати написане українською, плутався у словах і збивався, тож привітання з днем міста більше стало нагадувати спіч колишнього українського прем'єр-міністра-втікача, а присутнім стало незручно через те, що міський голова українського міста не знає державної мови.

"Цей мер зламався, несіть нового", - підписали відео його автори.

Користувачі в Мережі назвали виступ мера соромітницьким, порадили йому вчити мову і зареєструватися цьогоріч на складання ЗНО, а деякі також зазначили, що міський голова за походженням молдованин, переїхав із Придністров'я, тому йому ще поки важко дається українська.

Просто треба своїми словами говорити, а не за текстом, який тобі написали.

Ганьба. Що він робить на посаді?

Чому говорить він, а соромно мені?

То почерк нерозбірливий.

Це - фіаско.

Азіров 2.0

Навіть моя 9-річна дитина на трьох мовах читає! Міг би для пристойності ознайомитися з текстом перед виходом на сцену.

Нехай ЗНО складають.

Міський голова Кодими ледь не зламав язик під час вітання городян з Днем міста

Нагадаємо, що український боксер Олександр Усик на спільній пресконференції з чемпіоном світу Ентоні Джошуа перед майбутнім боєм з ним відповідав на запитання журналістів рідною мовою своєї країни.

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