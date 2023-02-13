Майже безліміт: як 13 лютого відключатимуть світло на Хмельниччині

У понеділок 13 лютого, в Хмельницькій області - майже безліміт на електроенергію. "Укренерго" не лімітує величину навантаження на область станом на сьогодні.

Про це повідомили у "Хмельницькобленерго".

Втім, внаслідок останньої масованої атаки в північних громадах Хмельниччини можливі мережеві обмеження - відключення основних черг за графіком погодинних відключень. Втім, тільки в періоди максимального навантаження: від 08:00 до 11:00 та від 17:00 до 22:00.

Решта області завтра буде споживати електричну енергію без погодинних відключень, - наголошують в обленерго.

"Зверніть увагу, ситуація в енергосистемі країни динамічна, у разі нових атак, суттєвого погіршення погодних умов чи інших факторів – НЕК "Укренерго" може довести ліміт і протягом дня", - зауважують у компанії.

Нагадаємо, ніч проти 11 лютого, а також зранку російські окупанти атакували Хмельниччину. Близько 4:00 ворог влучив безпілотником в об'єкт критичної інфраструктури Шепетівського району. Вже близько 10:00 вдарив ракетами по Хмельницькому.

Місто частково залишилося без електропостачання і води. У результаті мережевих обмежень доводиться одночасно знеструмлювати близько 60% споживачів.

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