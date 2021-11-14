Майже Цезарь: у Харкові маршрутник кермував авто і одночасно грав в ігри на телефоні (відео)

Пасажирів така "багатозадачність" водія налякала і обурила.

У Харкові пасажири маршрутки зафільмували водія, який встигав і кермувати, і грати в ігри.

Відео забавок маршрутника за кермом виклали в Мережі.

Інцдент стався у Харкові на проспекті Гагаріна. Пасажири зняли на відео водія маршрутки №49, який нехтуючи ПДР, наражав на небезпеку пасажирів маршрутки та інших учасників дорожнього руху.

Керуючи транспортним засобом, керманичу вдавалося однією рукою гратися на мобільному телефоні.

На щастя, цього разу забавки водія не мали трагічних наслідків.

Нагадаємо, що Мелітополі Запорізької області хлопець врятував водія маршрутки, якому стало зле за кермом та запобіг аварії.

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