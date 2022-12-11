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Майже чотириста "хороших рускіх" за добу: у Генштабі оновили втрати окупантів

Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
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Майже чотириста "хороших рускіх" за добу: у Генштабі оновили втрати окупантів

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Українські захисники "мінуснули" понад три сотні російських загарбників.

У Генштабі оновили втрати окупантів за минулу добу. ЗСУ "ліквідували" 380 російських вояків.

Про це йдеться в повідомленні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.12 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 94 140 (+380) осіб ліквідовано,
  • танків  ‒ 2942 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5920(+3) од,
  • артилерійських систем – 1928 (+1) од,
  • РСЗВ – 397 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 211 (+0) од,
  • літаків – 281 (+0) од,
  • гелікоптерів – 264 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1613 (+10),
  • крилаті ракети  ‒ 592 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4540 (+5) од,
  • спеціальна техніка‒ 167 (+0).

Нагадаємо, що в Мелітополі цієї ночі вибухали бази окупантів. За повідомленням міського голови Івана Федорова, у повітря злетіли дві сотні російських вояків.

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Дата публікації
Перегляди
1078
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