Майже чотириста "хороших рускіх" за добу: у Генштабі оновили втрати окупантів

У Генштабі оновили втрати окупантів за минулу добу. ЗСУ "ліквідували" 380 російських вояків.

Про це йдеться в повідомленні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.12 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 94 140 (+380) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2942 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 5920(+3) од,

артилерійських систем – 1928 (+1) од,

РСЗВ – 397 (+0) од,

засоби ППО ‒ 211 (+0) од,

літаків – 281 (+0) од,

гелікоптерів – 264 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1613 (+10),

крилаті ракети ‒ 592 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4540 (+5) од,

спеціальна техніка‒ 167 (+0).

Нагадаємо, що в Мелітополі цієї ночі вибухали бази окупантів. За повідомленням міського голови Івана Федорова, у повітря злетіли дві сотні російських вояків.

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