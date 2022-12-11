Майже чотириста "хороших рускіх" за добу: у Генштабі оновили втрати окупантів

Українські захисники "мінуснули" понад три сотні російських загарбників.
У Генштабі оновили втрати окупантів за минулу добу. ЗСУ "ліквідували" 380 російських вояків.
Про це йдеться в повідомленні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.12 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 94 140 (+380) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2942 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5920(+3) од,
- артилерійських систем – 1928 (+1) од,
- РСЗВ – 397 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 211 (+0) од,
- літаків – 281 (+0) од,
- гелікоптерів – 264 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1613 (+10),
- крилаті ракети ‒ 592 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4540 (+5) од,
- спеціальна техніка‒ 167 (+0).
Нагадаємо, що в Мелітополі цієї ночі вибухали бази окупантів. За повідомленням міського голови Івана Федорова, у повітря злетіли дві сотні російських вояків.
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