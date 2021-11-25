Майже добу не виходила на зв'язок: під Харковом чоловік у власній квартирі виявив тіло дочки

Майже добу не виходила на зв'язок: під Харковом чоловік у власній квартирі виявив тіло дочки

Жінка померла після побиття.

У Харківській області у власній квартирі виявили тіло жінки зі слідами насильницької смерті. Мертвою свою доньку виявив її батько, який занепокоївся, що вона довго не відповідає на його дзвінки.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Харківській області.

Вчора, 24 листопада до поліції надійшло повідомлення від 71-річного мешканця міста Первомайського, який заявив про те, що донька майже добу не виходила на зв'язок. Коли пенсіонер прийшов до неї додому, то виявив жінку мертвою у ліжку.

Того ж дня правоохоронці встановили особу, підозрювану у вбивстві жінки. Нею виявився 33-річний співмешканець вбитої. Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

"Зловмисник надав правдиві свідчення та пояснив, що 22 листопада між ним та його 41-річною співмешканкою виникла сварка, яка переросла в бійку. Чоловік побив жінку кулаками. Через деякий час він виявив, що співмешканка не подає ознак життя та втік з її квартири", - розповіли у поліції.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Зараз вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру у скоєнні злочину та обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що у Донецькій області 16-річний та 18-річний хлопці жорстоко вбили свого 44-річного знайомого. Також підлітки розправились із 52-річним чоловіком, який став випадковим свідком. За це їм загрожує довічне позбавлення волі.

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