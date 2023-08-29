Майже голий ухилянт та наполеглива жінка: громадянка Чехії через чоловіка влаштувала "боротьбу" з ДПСУ

Українські прикордонники на пункті пропуску "Лужанка" затримали 29-річну громадянку Чехії, яка у багажнику автомобіля намагалась вивести за кордон 28-річного чоловіка-ухилянта.

Про це повідомили у ДПСУ.

За даними прикордонної служби, 29-річна вагітна громадянка Чехії спробувала вивести за кордон свого 28-річного цивільного чоловіка-українця. Для цього вона заховала його у багажнику автомобіля. Проте під час огляду прикордонники у сховку знайшли майже голого ухилянта.

Це змусило жінку вдатись до інших методів - вона кидалась під автомобіль, а потім намагалась прорвати український кордон. Зрештою парочку затримали.

Прикордонники показали відео, як іноземка намагалась вивести з України чоловіка-ухилянта

Наразі на порушників прикордонники оформили документи адмінпровадження щодо порушення режиму в пункті пропуску (ст. 202) та злісної непокори законним вимогам прикордонників (ст. 185-10).

"Крім того, пасажиру доведеться відповідати за спробу незаконного перетинання кордону (ст. 204-1). Що ж до дій громадянки Чехії, прикордонники направили повідомлення в Нацполіцію про виявлення ознак злочину передбаченого ст. 332 та ст. 194 Кримінального Кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, прикордонники в пункті пропуску "Лужанка", що на кордоні із Угорщиною, виявили майже голого чоловіка в ніші для запасного колеса. У такий спосіб він намагався втекти за кордон, щоб його не мобілізували.

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