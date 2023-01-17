Майже літо посеред зими: синоптик здивував оновленим прогнозом погоди до кінця тижня

До України прийшло аномальне потепління - температура повітря у деяких регіонах підніметься аж до +17+20 градусів.

Про це повідомив народний синоптик Станіслав Щедрін.

"Вже і не весна, а майже літо посеред зими. Пік поточного потепління очікується в період 17-21 січня, коли температура повітря по всій країні підніметься до +10+12 градусів. У центрі та на півдні потеплішає до +13+15, на Одещині та в Криму навіть до +17+20 градусів. Тільки на заході стовпчики термометрів не підніматимуться вище +5+7 градусів", - зазначив синоптик.

Щедрін також додав, що тепла погоду в Україні протримається до 24 січня, а тоді знову температура повітря почне поступово знижуватися.

Прогноз погоди в Україні на січень-2023

Нагадаємо, раніше синоптики повідомили, що січень загалом буде теплим, але періоди похолодання також очікуються. Проте вони будуть короткотривалими. Як раніше прогнозував Станіслав Щедрін, чергові морози прийдуть до України наприкінці січня та на початку лютого.

Щодо стійкого снігового покриву, то за його даними, в Україні цієї зими його так і не буде.

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