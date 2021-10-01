Майже на добу покинула травмованого одномісячного сина в гуртожитку: у Рівному засудили горе-матір

Майже на добу покинула травмованого одномісячного сина в гуртожитку: у Рівному засудили горе-матір

Історія сталася два роки тому.

У Рівному засудили 21-річну жінку за те, що майже на добу покинула самого травмованого одномісячного сина у зачиненій кімнаті соцгуртожитку.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 1 жовтня.

Жінці присудили рік і три місяці обмеження волі. Під варту її взяли в залі суду. Поки вирок набере законної сили, жінка буде перебувати в СІЗО. Потім її відправлять до виправного центру.

Цю історію ТСН розповідала два роки тому. Маленького Микитку з численними переломами й забоями виявили сусіди, які почули плач дитини з-за дверей. На той час 19-річна мати зізналася, що залишила дитину, бо пішла гуляти. Травми ж малюк отримав, бо вона випустила його з рук на підлогу.

Новини України: у Рівному засудили 21-річну жінку за те, що покинула травмованого одномісячного сина

Нині Микита у будинку дитини. У нього проблеми зі здоров'ям: він досі не ходить. Матір позбавили батьківських прав за те, що хоч і ненавмисно, але травмувала сина. Після цього ще й залишила у небезпеці.

Як повідомлялося, у Харкові матір "виховувала" свою дитину: жінка шарпала доньку і погрожувала їй під час прогулянки.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання