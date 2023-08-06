Майже на всій Україні оголошено надзвичайний рівень небезпеки: що відомо

На заході передбачаються грози, а в центрі та півночі України - спека.

У неділю, 6 серпня, в західних областях очікується перший рівень небезпеки, а у центральних та деяких північних регіонах переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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"6 серпня в західних областях грози, подекуди град і шквали 15-20 м/с. І рівень небезпечності, жовтий", - йдеться у повідомленні.

А пожежна небезпека оголошена у Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській, Сумській, Вінницькій, Кіровоградській, Донецькій областях та в Криму.

У наступні дні по Україні також очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Майже на всій Україні оголошено надзвичайний рівень небезпеки: мапа / Фото: Укргідрометцентр

Як писали раніше, на більшості території України у неділю, 6 серпня, буде сонячно, а у деяких областях температура повітря підніметься до +39°С. У південній частині України – суха та спекотна погода. У західних областях вночі без істотних опадів, вдень –грозові дощі, місцями сильні зливи із градом та шквалами.

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