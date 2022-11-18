Майже половина енергосистеми України виведена з ладу через ракетні удари РФ – Шмигаль

В таких умовах Україна потребує додаткової підтримки від європейських партнерів як у сфері енергетики, постачання обладнання, так і додаткового фінансування, уточнив прем'єр.

Внаслідок ракетних ударів росії по критичній інфраструктурі майже половина енергосистеми України виведена з ладу.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на спільному брифінгу з віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом у Києві.

"На жаль, Росія продовжує ракетні удари по цивільній критичній інфраструктурі України, воюючи проти цивільного населення та позбавляючи його під час зими світла, водопостачання, тепла та зв'язку. Тільки протягом 15 листопада росія випустила по українських містах близько 100 ракет. Майже половину нашої енергетичної системи виведено з ладу", – сказав Шмигаль.

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Прем'єр додав, що в таких умовах Україна потребує додаткової підтримки від європейських партнерів як у сфері енергетики, постачання додаткового обладнання, так і додаткових фінансових ресурсів для закупівлі додаткових обсягів газу і також для більшої підтримки енергетичного сектору.

Нагадаємо, голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький попередив українців, що треба готуватися до найгіршого ­і до того, що відключення електроенергії можуть бути дуже тривалими.

Руйнування енергетичної інфраструктури України сягає критичної точки після російських ракетних ударів, заявив напередодні єврокомісар з антикризового управління Янез Ленарчич.

Чому в мене світла немає, а в сусіда є – все про відключення електроенергії

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