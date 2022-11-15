Майже половина Івано-Франківської області залишилась без світла

В Івано-Франківську вийшла з ладу підстанція, що живить електроенергією майже половину області.

Про це повідомила речниця "Прикарпаттяобленерго" Юліана Гойло, передає "Суспільне".

"Підстанція велика. Вона живить практично половину Івано-Франківської області. В результаті — південно-східна частина Прикарпаття без світла. В Івано-Франківську електрики обіцяють відновити електропостачання. Що стосується області, доки не закінчиться повітряна тривога, ніхто з енергетиків не може виїхати на підстанції. Їм заборонено виходити з укриттів. Тому у місті протягом години мали б вже відновити живлення, а з областю буде складніше", — каже Гойло.

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За словами речниці "Прикарпаттяобленерго", Калуш, Богородчани, Городенка, Тлумач, Верховинщина, Снятин, Надвірна, Коломия — вся південно-східна частина області знеструмлена. Причину наразі з’ясовують.

Нагадаємо, російська армія під час масованої атаки у вівторок, 15 листопада, випустила по Україні близько 100 ракет. Це наймасованіша ракетна атака РФ по Україні з 24 лютого.

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