Майже половина українців не готова йти на жодні поступки Росії - соцопитування

Майже половина українців не готова йти на жодні поступки Росії - соцопитування

14,5% українців готові відмовитися від вступу України до НАТО в обмін на припинення конфлікту та запобігання війни.

Понад 40% українців не готові йти на жодні поступки Росії, навіть в обмін на припинення збройної агресії з боку РФ та запобігання війни.

Про це свідчать презентовані результати загальнонаціонального опитування, яке було проведене протягом 1-12 лютого Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології.

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Згідно з даними опитування, у разі загострення воєнного конфлікту 43% українці будуть проти будь-яких поступок Росії, навіть за умови обіцянок РФ припинити агресію проти України.

"Як на Заході (55%), так і на Півдні (40%), Сході (29%) та Центрі (45%) більшість місцевого населення не готові підтримати українську владу, якщо та вирішить задля досягнення миру піти на поступки російській владі. Винятком є Донбас, де 52% вважає, що український уряд має відмовитися від вступу України до НАТО заради зупинення російської агресії", - йдеться у повідомленні.

Скільки українців не готові йти на поступки Росії / Інфографіка

Зазначається, 14,5% українців готові відмовитися від вступу України до НАТО в обмін на припинення конфлікту та запобігання війни. З наданням так званим "ДНР"/"ЛНР" "особливого статусу" у складі України погодились би 8,4%; з відновлення водопостачання в окупований Крим - 4,3%; зі зміною унітарного устрою на федеративний погодились би 4%. Не визначилися з відповідями - 32,2 %.

Довідка:

Опитування було проведене протягом 1–12 лютого 2022 р. Участь у соцопитуванні загалом взяло 2001 респондент за вибіркою, що репрезентує доросле населення України (за винятком окупованих територій). Максимальна теоретична похибка вибірки не перевищує 2,2%.

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