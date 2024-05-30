Майже половина України "почервоніла" через кружляння ворожих безпілотників

У низці українських областей у ніч проти 30 травня 2024 року оголошена повітряна тривога.

Вона пов'язана з рухом ворожих безпілотників.

Повітряні Сили ЗСУ повідомляють у соціальних мережах.

Рух ударних БпЛА:

1. Група БпЛА на Херсонщині – у напрямку Миколаївської області.

2. Група БпЛА на Дніпропетровщині – у напрямку Полтавської області.

3. Група БпЛА на Запоріжжі - у напрямку Дніпропетровської області.

4. БпЛА на Одещині рухаються в напрямку Одеси.

Нагадаємо, що підтверджені вильоти близько 5 бортів Ту-95мс.

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