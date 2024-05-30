Майже половина України "почервоніла" через кружляння ворожих безпілотників

Перебувайте в укриттях.
У низці українських областей у ніч проти 30 травня 2024 року оголошена повітряна тривога.
Вона пов'язана з рухом ворожих безпілотників.
Повітряні Сили ЗСУ повідомляють у соціальних мережах.
Рух ударних БпЛА:
1. Група БпЛА на Херсонщині – у напрямку Миколаївської області.
2. Група БпЛА на Дніпропетровщині – у напрямку Полтавської області.
3. Група БпЛА на Запоріжжі - у напрямку Дніпропетровської області.
4. БпЛА на Одещині рухаються в напрямку Одеси.
Нагадаємо, що підтверджені вильоти близько 5 бортів Ту-95мс.
Читайте також: