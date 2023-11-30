Майже половину України охопила повітряна тривога: перебувайте в укриттях

У низці українських областей знову оголошена повітряна тривога через ворожу атаку.

Так, спочатку Повітряні Сили ЗСУ повідомили, про черговий політ ворожих дронів.

"Чергова група ударних БпЛА з Херсонської області рухаються у північно-західному у напрямку. Загроза для Миколаївської, Дніпропетровської областей", - йдеться у повідомленні.

"Увага! Сумська, Полтавська, Чернігівська області - ракетна небезпека!", - пізніше уточнили українські військові.

Перебувайте в укриттях. Не нехтуйте особистою безпекою.

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