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Майже половину України охопила повітряна тривога: перебувайте в укриттях

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Майже половину України охопила повітряна тривога: перебувайте в укриттях

Україною шириться повітряна тривога / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Області "почервоніли" через повітряну тривогу.

У низці українських областей знову оголошена повітряна тривога через ворожу атаку. 

Так, спочатку Повітряні Сили ЗСУ повідомили, про черговий політ ворожих дронів. 

"Чергова група ударних БпЛА з Херсонської області  рухаються у північно-західному у напрямку. Загроза для  Миколаївської, Дніпропетровської областей", - йдеться у повідомленні. 

"Увага! Сумська, Полтавська, Чернігівська області - ракетна небезпека!", - пізніше уточнили українські військові. 

Перебувайте в укриттях. Не нехтуйте особистою безпекою.

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