Майже половину України охопила повітряна тривога: перебувайте в укриттях

Області "почервоніли" через повітряну тривогу.
У низці українських областей знову оголошена повітряна тривога через ворожу атаку.
Так, спочатку Повітряні Сили ЗСУ повідомили, про черговий політ ворожих дронів.
"Чергова група ударних БпЛА з Херсонської області рухаються у північно-західному у напрямку. Загроза для Миколаївської, Дніпропетровської областей", - йдеться у повідомленні.
"Увага! Сумська, Полтавська, Чернігівська області - ракетна небезпека!", - пізніше уточнили українські військові.
Перебувайте в укриттях. Не нехтуйте особистою безпекою.
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