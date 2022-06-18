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Майже тиждень блукав у лісі: у Житомирській області розшукали знесиленого грибника

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Майже тиждень блукав у лісі: у Житомирській області розшукали знесиленого грибника

Фото: pixabay.com

Правоохоронці розшукали чоловіка, який майже тиждень блукав у лісі. Чоловік пішов по гриби, а у результаті кілька днів ночував серед кущів та дерев.

Власними силами рідні не змогли його розшукати.

Про це повідомила пресслужба ГУНП у Житомирській області.

До Житомирського районного управління поліції звернулась жінка, яка повідомила, що вже кілька днів відсутній вдома її 49-річний брат, житель с. Ягодинки Романівської громади. Попередньо, він 10 червня пішов до лісу по гриби та не повернувся.

До поліцейського офіцера громади звернулись місцеві жителі та вказали, що ймовірно бачили розшукуваного чоловіка у с. Стовпів. Правоохоронець виїхав до населеного пункту, де й знайшов знесиленого чоловіка.

"Це дійсно був зниклий житель Романівської громади. Він розповів, що заблукав та кілька днів ночував у лісі", - зазначає поліція.

Поліцейський автомобілем доправив чоловіка за місцем проживання.

Нагадаємо, у Хмельницькій області 18 годин шукали зниклого 10-річного хлопчика. Загубився він, коли збирав із батьком ягоди.

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