Майже третина України є небезпечною через міни: міністр озвучив шкоду для довкілля від війни

Загальні збитки для навколишнього середовища, спричинені війною в Україні, оцінюють сумою в понад 57 мільярдів доларів.

Міністр захисту довкілля і природних ресурсів України Руслан Стрілець приголомшив сумою екологічних збитків, завданих війною, та обсягом території, яку потрібно обстежити і при потребі розмінувати.

Про це він говорив в ефірі національного телемарафону.

"Шкода довкіллю на сьогодні вже перевищує 57 мільярдів доларів, це понад 2 трильйони гривень... Це не остаточні цифри, оскільки продовжуються обрахунки збитків. Кожен вибух ракети, кожне псування нашої землі – все це формується як окремий випадок злочинів проти довкілля”, - наголосив міністр.

За його словами, у міністерстві намагаються максимально зафіксувати такі ситуації, щоб в подальшому виставити рахунок окупантам.

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Руслан Стрілець також озвучив інформацію від Міністерства економіки, яке найбільше опікується питанням розмінування.

“174 тисячі квадратних кілометрів, а це 28% країни – це та територія, яка потребує обстеження або потенційно розмінування... 20% наших національних природних парків заміновані, величезні території лісу заміновані”, - повідомив він.

За його словами, міни загрожують довкіллю через вибухи, які спричиняють викиди в атмосферу, забруднюють ґрунти та завдають збитків біорізноманіттю через загибель тварин, які, буває, підриваються на боєприпасах.

“Дуже важко буде потім цю територію повернути в первинний стан", - наголосив очільник міністерства.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні заміновано величезні території, які можна порівняти за площею з Уругваєм.

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