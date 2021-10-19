Майже три роки перебувала у закритому таборі: із Сирії евакуювали українку з чотирма дітьми

Майже три роки перебувала у закритому таборі: із Сирії евакуювали українку з чотирма дітьми

Ще 10 жінок та 23 дитини з табору Аль-Хол чекають на повернення найближчими днями.

До Києва із Сирії повернули українку з чотирма дітьми, яка майже три роки перебувала у закритому таборі типу "Родж". Сама вона походить з Криму.

Про це у вівторок, 19 жовтня, повідомляє "Суспільне".

"Сьогодні ми поборолись за ще одну родину. Це вже четвертий подібний рейс. Ми планували витягнути всіх наших громадян які залишились у таборах, але на жаль табір аль-Хол знаходиться на карантині. Невдовзі ми плануємо доставити їх в Україну", – розповів заступник керівника Офісу президента Роман Машовець.

Після прильоту жінка подякувала за повернення та розповіла, що почуває себе добре. В Україні їм мають допомогти знайти житло, оформити документи, влаштувати дітей на навчання та знайти їхній матері роботу.

За даними Міністерства оборони, тепер з табору "Родж" евакуйовані вже всі українці.

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, про перебування українок з дітьми у двох закритих таборах — Аль-Холл і Родж, на території північно-східної Сирії — стало відомо у 2017 році.

"Сьогодні проведено 4-ту таку операцію, яка відбулась за допомоги почесного консула України в Ербілі доктора Фархана. Планується фінальна 5-та операція з евакуації. Після чого всі громадяни України будуть повністю евакуйовані з регіону північно-східної Сирії("Сирійський Курдистан"). Наразі там залишається 11 родин громадян України. Всі вони вивезені з табору Аль-Холл, підготовлені до евакуації, але знаходяться на карантині", — повідомила вона на сторінці у Facebook.

Нагадаємо:

Першу групу українок з дітьми вдалося повернути до України наприкінці 2020 року. Так, у новорічну ніч в аеропорт "Бориспіль" прибув літак, який доправив із Сирії двох українок та сімох їхніх дітей . Це родини терористів "ІДІЛ". Їх вдалося визволити внаслідок неймовірно складної операції спецслужб, дипломатів та військових. Вона тривала з осені 2019 року.

до України наприкінці 2020 року. Так, у новорічну ніч в аеропорт "Бориспіль" прибув літак, який доправив із Сирії . Це родини терористів "ІДІЛ". Їх вдалося визволити внаслідок неймовірно складної операції спецслужб, дипломатів та військових. Вона тривала з осені 2019 року. Кореспондент ТСН Андрій Цаплієнко допомагав розшукати українок у сирійських фільтраційних таборах. Приголомшливу історію повернення додому, яка декілька разів могла закінчитись трагедією - читайте у нашому матеріалі.

Українські родини ісламських бойовиків повернули на Батьківщину з сирійських таборів

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