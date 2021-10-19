Майже три роки перебувала у закритому таборі: із Сирії евакуювали українку з чотирма дітьми

Ще 10 жінок та 23 дитини з табору Аль-Хол чекають на повернення найближчими днями.
До Києва із Сирії повернули українку з чотирма дітьми, яка майже три роки перебувала у закритому таборі типу "Родж". Сама вона походить з Криму.
Про це у вівторок, 19 жовтня, повідомляє "Суспільне".
"Сьогодні ми поборолись за ще одну родину. Це вже четвертий подібний рейс. Ми планували витягнути всіх наших громадян які залишились у таборах, але на жаль табір аль-Хол знаходиться на карантині. Невдовзі ми плануємо доставити їх в Україну", – розповів заступник керівника Офісу президента Роман Машовець.
Після прильоту жінка подякувала за повернення та розповіла, що почуває себе добре. В Україні їм мають допомогти знайти житло, оформити документи, влаштувати дітей на навчання та знайти їхній матері роботу.
За даними Міністерства оборони, тепер з табору "Родж" евакуйовані вже всі українці.
За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, про перебування українок з дітьми у двох закритих таборах — Аль-Холл і Родж, на території північно-східної Сирії — стало відомо у 2017 році.
"Сьогодні проведено 4-ту таку операцію, яка відбулась за допомоги почесного консула України в Ербілі доктора Фархана. Планується фінальна 5-та операція з евакуації. Після чого всі громадяни України будуть повністю евакуйовані з регіону північно-східної Сирії("Сирійський Курдистан"). Наразі там залишається 11 родин громадян України. Всі вони вивезені з табору Аль-Холл, підготовлені до евакуації, але знаходяться на карантині", — повідомила вона на сторінці у Facebook.
Нагадаємо:
- Першу групу українок з дітьми вдалося повернути до України наприкінці 2020 року. Так, у новорічну ніч в аеропорт "Бориспіль" прибув літак, який доправив із Сирії двох українок та сімох їхніх дітей. Це родини терористів "ІДІЛ". Їх вдалося визволити внаслідок неймовірно складної операції спецслужб, дипломатів та військових. Вона тривала з осені 2019 року.
- Кореспондент ТСН Андрій Цаплієнко допомагав розшукати українок у сирійських фільтраційних таборах. Приголомшливу історію повернення додому, яка декілька разів могла закінчитись трагедією - читайте у нашому матеріалі.