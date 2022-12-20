Майже в половині областей України запровадили аварійні відключення світла — Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про ситуацію з відключеннями електроенергії в різних регіонах країни.

Через суттєві пошкодження електромережі України в 11 областях України наразі запроваджено аварійні відключення світла.

Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів.

"Станом на ранок 20 грудня в енергосистемі працює 8 блоків атомних станцій та 10 теплових станцій", - повідомив Шмигаль.

Однак через суттєві пошкодження в українській енергомережі зберігається значний дефіцит електроенергії.

"Для підтримки збалансованої роботи енергосистеми застосовано аварійні відключення в 11 регіонах нашої держави", - розповів прем'єр.

Нагадаємо, раніше Шмигаль попередив, що треба готуватися до нових атак по енергосистемі з боку Росії, адже її мета – аби новорічні свята українці провели без світла.

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