Майже в усіх окупованих населених пунктах Запоріжжя люди залишилися без води і світла - Федоров

У четвер, 25 серпня, росіяни майже в усіх захоплених населених пунктах Запорізької області відключили електроенергію. Втім, мешканці міст і сіл залишилися не тільки без світла, а й без водопостачання.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, в окупації майже заблоковано зв'язок. Крім того, вже місяць люди житуть без газу.

"Рашисти ставляться до мешканців тимчасово окупованих територій як до тварин. Інакше як геноцид українського народу це назвати не можна", - наголосив мер окупованого міста.

Як повідомлялося, у Мелітополі окупанти роблять аналіз ДНК та беруть відбитки пальців у зрадників. Крім того, кілька працівників жіночої колонії перейшли на бік окупантів та отримали російські паспорти.

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