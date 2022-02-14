Майже весна: яка погода буде в Одеській області найближчими днями

Сонячна погода нагадає одеситам про швидке наближення весни.
Від початку тижня в Одесі та області синоптики прогнозують суху та теплу погоду. Вночі ще триматимуться мінусові температури.
Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
За даними синоптиків, 14-15 лютого очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер східний, 9-14 м/с. Температура вночі 1-6°С морозу, вдень 2-7°С тепла.
16 лютого буде переважно без опадів. 17 лютого – невеликий дощ. Температура вночі від 2°С морозу до 3°С тепла, вдень 7-12°С тепла.
Нагадаємо, на початку лютого на Харківщині розбудили бабака Тимка, який навіщував цього року ранню весну.
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