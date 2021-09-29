Майже всі літні люди, які померли від COVID-19, не мали щеплення: у МОЗ пояснили важливість вакцинації

Майже всі літні люди, які померли від COVID-19, не мали щеплення: у МОЗ пояснили важливість вакцинації

Наразі в Україні менше 20% літніх українців, які пройшли повний курс вакцинації.

Більшість літніх людей (98.3%), які померли від наслідків коронавірусу були невакцинованими, а 97% госпіталізованих з COVID-19 - не мають повного курсу вакцинації.

Про це йдеться в повідомленні МОЗ.

За даними головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, на сьогодні лише 20% українців, які старші 60 років, вакциновані від COVID-19 принаймні першою дозою, а повністю вакцинованих — 16,6%.

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"Доступ до вакцини вже є в найбільш віддалених куточках України, а мобільна бригада може приїхати до тих, хто не може самостійно пересуватись. Найважливіше — бажання українців захиститись від небезпечного вірусу", — зазначив Ігор Кузін.

Наголошується, що люди літнього віку є пріоритетною категорією для вакцинації, адже вони мають вищий ризик важкого перебігу COVID-19, госпіталізації та смерті.

Станом на 28 вересня 2021 року, 82% померлих від COVID-19 за весь період в Україні — люди віком від 60 років.

Нагадаємо, раніше у МОЗ детально пояснили, як діяти українцям із медичними протипоказаннями до вакцинації від COVID-19.

Раніше Денис Шмигаль попередив українців про можливу ревакцинацію проти COVID-19. Коли вона буде, читайте тут.

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