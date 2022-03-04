"Майже вся армія Росії кинута проти нашого народу" - Зеленський

"Майже вся армія Росії кинута проти нашого народу" - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський записав звернення до українців.

"Громадяни України, ворог завів на територію нашої держави абсолютну більшість своїх військ. Майже вся армія Росії кинута проти нашого народу. Але героїчний спротив українців вже дев’ятий день рятує нашу державу від цієї навали.

Українські міста не бачили такої нелюдськості, такої нелюдської жорстокості з часів нацистської окупації. Чернігів, Охтирка, знов Харків, Маріуполь! Цілеспрямовано знищують цивільну інфраструктуру. Знищують людей. Знищують житлові квартали", - сказав Зеленський.