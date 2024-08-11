Майже всю Україну охопила повітряна тривога через ворожі дрони: подекуди чути вибухи

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.
У ніч проти 11 серпня 2024 року в Україні була оголошена повітряна тривога через засилля та рух ворожих дронів.
Зокрема, звуки вибухів унаслідок роботи ППО прозвучали:
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Біла Церква, Хмельниччина;
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Черкaси/р-н;
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Сумщина;
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Полтава, Кривий Ріг/р-н.
Перебувайте в укриттях до відбою. Потурбуйтеся про власну безпеку.
Моніторингові канали повідомляють про зменшення кількості ворожих дронів. Наразі їх близько 19.
Нагадаємо, що раніше у Києві та кількох українських регіонах пролунали вибухи.