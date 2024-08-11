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Майже всю Україну охопила повітряна тривога через ворожі дрони: подекуди чути вибухи

Майже всю Україну охопила повітряна тривога через ворожі дрони: подекуди чути вибухи

Не залишайте укриття до відбою / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.

У ніч проти 11 серпня 2024 року в Україні була оголошена повітряна тривога через засилля та рух ворожих дронів.

Зокрема, звуки вибухів унаслідок роботи ППО прозвучали:

  • Біла Церква, Хмельниччина;

  • Черкaси/р-н;

  • Сумщина;

  • Полтава, Кривий Ріг/р-н. 

Перебувайте в укриттях до відбою. Потурбуйтеся про власну безпеку. 

Моніторингові канали повідомляють про зменшення кількості ворожих дронів. Наразі їх близько 19. 

Нагадаємо, що раніше у Києві та кількох українських регіонах пролунали вибухи

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