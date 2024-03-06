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Майже всю Україну охопила повітряна тривога: дошкуляють ворожі безпілотники

Майже всю Україну охопила повітряна тривога: дошкуляють ворожі безпілотники

Повітряна тривога не оголошена лише у кількох областях / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Розпочалася тривожна для українців ніч.

Майже на всій території України, за винятком, кількох західних областей оголошена повітряна тривога. 

Повітряні Сили ЗСУ повідомили про рух ворожих безпілотників територією України: 

  • БпЛА на Чернігівщині - у напрямку Київщини.
  • Група "шахедів" на Полтавщині - північно-західним курсом.
  • "Шахеди" на Херсонщині - у напрямку Миколаївщини.
  • 2 групи "шахедів" на Миколаївщині - курсом на Кіровоградщину.
  • "Шахеди" на Вінниччині - у напрямку Хмельниччини.
  • Кілька нових груп БпЛА з Чорного моря наближаються до Одеси.
  • БпЛА з Чорного моря у напрямку Южного.

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