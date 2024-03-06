Майже всю Україну охопила повітряна тривога: дошкуляють ворожі безпілотники

Майже на всій території України, за винятком, кількох західних областей оголошена повітряна тривога.

Повітряні Сили ЗСУ повідомили про рух ворожих безпілотників територією України:

БпЛА на Чернігівщині - у напрямку Київщини.

Група "шахедів" на Полтавщині - північно-західним курсом.

"Шахеди" на Херсонщині - у напрямку Миколаївщини.

2 групи "шахедів" на Миколаївщині - курсом на Кіровоградщину.

"Шахеди" на Вінниччині - у напрямку Хмельниччини.

Кілька нових груп БпЛА з Чорного моря наближаються до Одеси.

БпЛА з Чорного моря у напрямку Южного.

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