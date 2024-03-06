Майже всю Україну охопила повітряна тривога: дошкуляють ворожі безпілотники

Розпочалася тривожна для українців ніч.
Майже на всій території України, за винятком, кількох західних областей оголошена повітряна тривога.
Повітряні Сили ЗСУ повідомили про рух ворожих безпілотників територією України:
- БпЛА на Чернігівщині - у напрямку Київщини.
- Група "шахедів" на Полтавщині - північно-західним курсом.
- "Шахеди" на Херсонщині - у напрямку Миколаївщини.
- 2 групи "шахедів" на Миколаївщині - курсом на Кіровоградщину.
- "Шахеди" на Вінниччині - у напрямку Хмельниччини.
- Кілька нових груп БпЛА з Чорного моря наближаються до Одеси.
- БпЛА з Чорного моря у напрямку Южного.
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